Amy Gutiérrez niega sufrir de depresión tras su ruptura amorosa: "De amor nadie se muere"

18/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Amy Gutiérrez preocupó a todos sus fans tras compartir un video en sus redes sociales donde revelaba que sufría depresión y no dejaba de llorar. Al ver que algunos consideraban que todo se debería a su reciente ruptura amorosa, la cantante de salsa lo negó todo y señaló que son por varios problemas que tiene en su vida.

Amy habla de su depresión

El pasado 13 de noviembre, la cantante confesó que a veces le cuesta pensar en positivo y que se encontraba en una lucha interna, por lo que ya se encuentra llevando un tratamiento psicológico que le permita mejorar ese aspecto que tanto la aqueja y no descuidar su carrera artística.

"Días difíciles siempre van a haber. No me da vergüenza que me vean así la verdad, porque soy un ser humano como todos, y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola, también a veces las cosas no me salen como quiero", señaló.

Asimismo, indicó que a veces le cuesta comprender ese remolino de sentimientos: "Hoy es uno de esos días, donde me cuesta pararme de mi cama, me cuesta pensar positivo, me cuesta tener apetito, me cuesta ir a entrenar, voy a tratar de calmarme un poco. No he parado de llorar en toda la noche".

Niega atentar contra su vida

A través de una entrevista realizada a un diario local, Amy también rechazó la información que circula en Internet y comentarios negativos que señalan que "quiso atentar contra su vida".

"Estoy un poco mejor, lo que me está ocurriendo, no es algo normal, la ayuda está ahí, es un proceso. Los amigos de la prensa han dicho cosas muy fuertes, que no es lo que pienso en este momento como atentar con mi vida o algo así, para nada", señaló a Trome.

¿Debido a varios problemas?

Como se recuerda, la cantante peruana terminó hace su relación con su enamorado Cristian Gonzáles y anunció a los medios que no se separaron en malos términos. Por lo cual, descartó que su depresión se deba a esa ruptura amorosa.

"A raíz de muchas cosas porque tener depresión no es de un momento a otro son acumulaciones so cosas de años atrás. No, olvídate, creo que de amor nadie se muere, amor es lo que menos me falta en este momento", explicó durante una conferencia de prensa, donde también dio detalles sobre sus próximos proyectos.

De esta manera, Amy Gutiérrez señaló que la depresión que padece no se debe a su separación, sino a otros temas que ha ido acumulando con el tiempo.