Amy Gutiérrez revela haber rechazado papel de Susy Díaz en su película biográfica: "Iban a verme con el 13"

La carismática cantante que ha conquistado corazones con su voz, Amy Gutiérrez, sorprendió una vez más al revelar los detalles íntimos detrás de su decisión de rechazar un papel que podría haber cambiado el rumbo de su carrera. En una revelación impactante, compartió por qué declinó la oportunidad de encarnar a la icónica Susy Díaz en la tan esperada película biográfica.

En una edición especial del programa de YouTube conducido por Carlos Orozco, Amy Gutiérrez compartió su experiencia en un casting para el papel protagónico en la película biográfica de Susy Díaz.

Esta producción, esperada con ansias por el público, promete ofrecer una mirada única a la vida de la popular excongresista y figura televisiva. Sin embargo, con su característica sinceridad, reveló los motivos detrás de su ausencia en esta esperada película.

La cantante, quien ha acumulado un impresionante número de seguidores a lo largo de su carrera, confesó que había sido seleccionada para dar vida a Susy Díaz en la pantalla grande.

Su interpretación, según los comentarios de la misma Gutiérrez, iba a mostrar un enfoque más fiel y auténtico de la figura pública, evitando caer en la mera parodia.

La trama de la película, centrada en la vida de Susy Díaz durante su período como congresista, llamó la atención de Amy Gutiérrez. El guion, que lograba captar la esencia de aquella época, le pareció sumamente entretenido.

A pesar de su entusiasmo por el proyecto, Amy Gutiérrez se encontró enfrentando un dilema difícil de resolver. Mientras ya había iniciado las grabaciones para su participación en la película 'De repente Luna', otro emocionante proyecto cinematográfico, su oportunidad de interpretar a Susy Díaz se cruzó en su camino.

Esta encrucijada la llevó a tomar una decisión que no fue sencilla, pero que estaba basada en la realidad de los compromisos adquiridos.

"Yo iba a ser Susy Díaz en su película. O sea, iba a hacer dos películas, pero con la peruano-española ya me había comprometido, así que se me cruzaron las grabaciones. Espero que no me funen los directores", expresó Gutiérrez.