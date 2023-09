Anahí, integrante de RBD, revela que tiene una hermana peruana: Conoce quién es y a qué se dedica

Anahí Puente es una de las figuras más reconocidas de México y Latinoamérica gracias a su participación en la famosa banda RBD y hace poco brindó una entrevista al periodista Joaquín López-Dóriga, con quien habló sobre los inicios en su carrera artística, sus problemas de salud física y mental y además, reveló que tiene una hermana de nacionalidad peruana.

Según reveló la artistas mexicana al inicio de la entrevista, su padre radicó en Perú un tiempo y se dedicaba a la música, e incluso destacó que su progenitor ganó mucha fama en nuestro país.

Seguido de ello, la intérprete de "Sálvame" contó que su padre se estableció en nuestro país y tuvo un compromiso del cual nació su hermana; además, contó que estuvo relacionada con el mundo de los certámenes de belleza.

"Él vivió un tiempo en Perú donde su carrera era muy exitoso tal como cantante, él tuvo una primera esposa en Perú de la cual yo tengo una hermana (no me gusta la palabra media hermana). Yo tengo una hermana preciosa que se llama Diana que fue Miss Perú, es una mujer hermosa. Ese matrimonio no funciona, se divorcia, viene a vivir a México", agregó.