Andrés Hurtado recomienda a Fiorella Retiz iniciar romance con Alfredo Benavides: "Sería el mejor novio"

El reality 'La Casa de Magaly' está dando muchos temas de que hablar. En esta ocasión, el conductor Andrés Hurtado habló con Fiorella Retiz y Alfredo Benavides para que se den una oportunidad en el amor, destacando la amistad que tienen hace varios años.

En la última edición del reality de Magaly Medina, Andrés Hurtado, Patricio Suárez Vértiz, Alfredo Benavides y Fiorella Retiz se encontraban en el living de la casa hablando sobre el ampay que protagonizó la exreportera con Aldo Miyashiro.

En un momento de la conversación, el popular 'Niño Aldredito' confesó haberle pedido matrimonio a la rubia, alegando a que ambos son fieles creyentes de que el amor existe.

"Yo le he ofrecido matrimonio a ella (Fiorella) [...] A mi me encantaría casarme bien ,con la novia bien, en la catedral si es posible", dijo inicialmente.

Ante esas palabras, el popular 'Chibolín' tuvo una idea y recomendó a la experiodista de 'La Banda del Chino' iniciar una relación con el actor cómico, alegando a que ambos harían una linda pareja.

"Ustedes que son amigos de años, por qué no prueban (una relación) ¿Me dejo entender? Alfredo sería el mejor novio del mundo por lo delicado que es. De repente pasa algo mágico y lindo, los mejores amigos se llegan a casar", aseguró Hurtado.

Inmediatamente después, Fiorella explicó los motivos por los cuales en este momento ella no puede iniciar una relación ni con Alfredo ni con alguna otra persona.

"Primero, Alfredo está en una etapa (diferente) en su vida, porque sale todos los fines de semana, porque está tratando de encontrarse, de curarse. Yo estoy en una etapa donde estoy trabajando demasiado en mi para no cometer ningun tipo de error", sostuvo.

La rubia contó que la idea de participar en el reality de ATV fue muy debatida por ella, su familia y su psicóloga. pero que finalmente aceptó participar aún sabiendo el motivo por el que había sido llamada.

Asimismo, cuando fue consultada sobre si las heridas que le quedaron ya han cerrado, ella respondió tajantemente que no y explicó porque.

"No. Creo que el dolor es muy difícil de sanar, no es sencillo y cuando sabes que también tienes responsabilidad, porque la tengo en parte, pues fue algo que se dio y no de la manera correcta, hasta el día de hoy tengo crisis de ansiedad", reveló a Trome.