Andrés Vílchez: Actor sufrió accidente en el gimnasio y muestra cómo quedó su rostro después de la sutura

18/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor de telenovelas, Andrés Vílchez, sufrió un aparatoso accidente cuando estaba entrenando en el gimnasio; después de esto, fue evacuado de emergencia a un centro de salud cercano, donde le colocaron 8 puntos de sutura y ahora, mostró cómo ha quedado su rostro.

¿Qué le pasó a Andrés Vílchez?

La figura principal de "Ven, baila, quinceañera" comentó en sus redes sociales, que todo ocurrió cuando estaba entrenando y sufrió un desmayo repentino porque no se alimentó correctamente antes de realizar ejercicios, lo que provocó que su cuerpo colapse debido a la falta de energía y exceso de fuerza.

Después de desmayarse, el influencer cayó el piso y se cortó parte de la frente, haciéndose un corte que necesitó ocho puntos de sutura.

"Mi cara después de una semana, hoy me retiran los puntos restantes. Veremos que tal nos van y qué nos dicen", explicó Andrés mediante Instagram.

Cabe resaltar que, el exintegrante de "El Gran Chef: Famosos" se mostró positivo y animado pese al incidente que sufrió.

La recuperación de Andrés

Después que el influencer publique la fotografía en la muestra la cicatriz que dejó el accidente, muchos de sus fanáticos se preocuparon por su salud y pidieron más detalles, sin embargo, él afirmó que todo estaba bajo control y solo debe tener algunos cuidados para recuperarse lo antes posible.

"Ahora la recomendación es usar microporoso color piel por un largo tiempo y bloqueador", escribió en una siguiente publicación.

Andrés Vílchez sufrió accidente en gimnasio

Andrés Vílchez y su relación con Alicia Jaziz

Hace algunas semanas, a través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una galería de imágenes de su viaje a las pirámides de Teotihuacan en México. Sin embargo, algo que no pasó desapercibido dentro de las imágenes fue una instantánea junto a la co-protagonista de 'Now and Then'.

En la publicación de la red social se puede ver muy alegre al actor posando frente a la cámara, pero fue una selfie la que la terminó por develar quien sería la chica que conquistó el corazón del participante de 'El Gran Chef: Famosos'.

Luego de confirmar su romance, la actriz compartió historias de Instagram junto a Andrés y compartieron un reto de parejas. El video permitió que los seguidores conozcan un poco más a los enamorados.

Es así que, Andrés Vílchez ha vuelto a ser noticia después de sufrir un accidente en el gimnasio, pero tranquilizó a sus fanáticos al revelar que se encuentra bien y en recuperación.