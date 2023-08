Andrés Wiese se niega a hablar de Janick Maceta y corta entrevista EN VIVO

Hace poco más de un año, Janick Maceta y Andrés Wiese eran una de las parejas que más mostraban su amor en redes sociales, pero después de que esta terminara, ninguno de los dos se ha animado a hablar del tema y esto quedó confirmado cuando el actor cortó una entrevista EN VIVO para no hablar de su expareja.

El popular 'Ricolás' asistió a la celebración de aniversario de una conocida productora peruana, y aprovechando su paso por allí, la prensa no perdió oportunidad de hacerle preguntas sobre sus planes profesionales, así como también, sobre su vida sentimental.

En ese sentido, una de las primeras preguntas que recibió fue si volvería "Al fondo hay sitio" y ante esto, Wiese expresó que no podría dar respuesta a eso y hasta bromeó diciendo que después de unos tragos, quizá podría hablar de eso.

Seguido de ello, fue consultado sobre su estado sentimental y respondió "Mi corazón está muy bien", para luego responder a la pregunta sobre su estado civil, afirmando que está "Soltero, tranquilo, divorciado no jajaja".

Pero la sorpresa llegó cuando fue consultado por su expareja "¿Hablas con Janick Maceta o ya no te comunicas con ella?", le preguntó la reportera de la La República, y la respuesta de 'Ricolás' asombró a la mujer de prensa "No tengo porque hablar de nadie", dijo Andrés, para luego abandonar la entrevista.

Después del desaire que Andrés le hizo a la reportera y cuando las cámaras estaban apagadas, el actor peruano ofreció unas sinceras disculpas por tomar esa actitud y no querer hablar del tema.

"Perdóname si te hablé mal. Espero que no pongan eso y lo malinterpreten", expresó.

