Andrés Wiese preocupa a sus fanáticos tras pasar por rigurosos exámenes en clínica ¿Qué le pasó?

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrés Wiese, reconocido por su papel de 'Nicolás de las Casas' en 'Al Fondo Hay Sitio', se mantiene actualmente alejado de las pantallas televisivas; sin embargo, volvió a llamar la atención de sus fanáticos al compartir las imágenes de unos recientes exámenes médicos ¿Qué le pasó?

Andrés Wiese preocupa a sus fans

Mediante sus redes sociales, el actor peruano Andrés Wiese causó angustia en sus seguidores tras compartir una serie de videos donde mostró que se viene realizando varios exámenes en una clínica debido a unas lesiones que se habría generado recientemente.

Según indicó el artista, todo se dio luego de participar en el campeonato de fútbol de los exalumnos de su colegio. Y es que al finalizar dicho encuentro, Wiese habría optado por hacerse exámenes por los dolores físicos que sintió. No obstante, el popular 'Ricolás' impactó al revelar que también pasó por tomografías del cerebro.

"Chequeos antes de las tomografías en la cabeza. Ya me parecía raro terminar el campeonato de exalumnos sin pasar por aquí", escribió el artista peruano en su cuenta de Instagram.

A través de otras historias, Wiese compartió los resultados de su pruebas, sorprendiendo a más de uno con su diagnóstico médico. Al respecto confirmó tener un traumatismo intracraneal no especificado, un esguince y torceduras del maxilar; sin embargo, descartó tener algún problema en el cráneo.

"Traumatismo intracraneal no especificado. Esguince y torceduras del maxilar (...) parece que todo bien con el cráneo. El maxilar se desplazó, pero bueno pudo ser peor", explicó.

¿Andrés Wiese regresará a 'AFHS'?

Hace varias semanas, el influencer participó del evento realizado por la productora 'Tondero', donde los reporteros no dudaron en preguntarle por un futuro regreso a la serie que lo lanzó a la fama: 'Al Fondo Hay Sitio'. En cuanto a ello, el hermano de 'Fernanda de las Casas' en la ficción, no pudo evitar sonreír y afirmar que, si bien está enfocado en otros proyectos, no descarta la posibilidad de volver a la serie.

"Lo que pasa es que yo ahora estoy enfocado otras cosas, viajando mucho, viendo cosas en España, pero no cierro y no descarto absolutamente nada (...) Más adelante, no lo sé", dijo el actor en un primer momento.

En esa misma línea, recalcó el cariño que le guarda a la serie y a su gran colega Erick Elera, quien hace el papel de 'Joel Gonzáles': "El grabar con Erick Elera, es de lo que más extraño".

Sin duda, Andrés Wiese es uno de los actores peruanos más queridos dentro de la farándula peruana. Por ese motivo, preocupó a sus fanáticos tras compartir los exámenes médicos que se realizó.