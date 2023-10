Andrés Wiese se pronuncia por protestas en 'Alcanfores 1190': "A esa agresora le espera una denuncia"

El actor Andrés Wiese rompió su silencio tras las protestas realizadas en contra la mujer que lo agredió en el fin de semana cuando paseaba con su mascota 'Menta' y pidió a las personas mantener la tranquilidad y el respeto hacia los vecinos que no tienen nada que ver con el incidente en Miraflores.

"Por favor, en ese edificio también viven familias que no tienen nada que ver con lo ocurrido ayer (sábado) y se están viendo afectadas injustamente por las acciones de una vecina. A esa agresora le espera una denuncia, pero por favor, respeto para las otras personas que viven allí y son ajenas a esta situación", escribió el actor en su historia de Instagram.

Andrés Wiese explica el motivo de su denuncia pública.

A través de sus redes sociales, el popular 'Ricolás', señaló que realizó la denuncia públicamente por la agresión verbal y física que recibió por parte de una mujer, que incluso amenazó con poner veneno en su acera, una forma clara de maltrato animal.

Asimismo, el actor pidió a las decenas de personas que se hicieron presentes en el plantón frente a la casa de su 'agresora', no cometer actos vandálicos que perjudiquen a terceros, y recalcó que volvería a exponer la dirección las veces que sean necesarias para evitar la muerte de algún animalito que viva cerca del inmueble.

Andrés Wiese pide cero agresiones en la protesta en calle Alcanfores 1190.

El recordado 'Nicolás' de Al fondo hay Sitio, expresó que no solo puso una denuncia pública, sino que tomará acciones legales en contra de la señora.

"Para cerrar el tema (de manera mediática, no legal), quisiera reiterar que la denuncia pública que hice fue debido a las agresiones y la amenaza cierta e inminente de la señora de envenenar perros. (...) Finalmente pido a las personas (...) que no cometan agresiones ni vandalismo en la zona, ya que no fue esa mi intención jamás, sino de evitar esa zona con el fin de salvaguardar sus mascotas", concluyó en sus redes sociales.