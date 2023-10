Andrés Wiese revela que estuvo a punto de morir en su viaje a Tarapoto: "Casi caigo al Río Huallaga"

Casi no la cuenta. El reconocido actor, Andrés Wiese, contó en una reciente entrevista que estuvo a punto de morir durante uno de sus viajes a Tarapoto. Según dijo, la camioneta estaba al borde del abismo cuando estaba yendo a grabar en una reserva natural, pero por suerte pudo sortear la situación y no cayó el Rio Huallaga, uno de los más caudalosos de la región San Martín.

Durante una reciente entrevista que le hizo Bruno Pinasco, el popular 'Ricolás' narró que durante un viaje en la región San Martín, tomó una carretera que era muy angosta y en cierto momento de la noche, estuvo a punto de caer al precipicio.

"Tenía las dos llantas de la camioneta en el abismo y si me equivocaba otra vez, entre primera y retro, me iba a ir al río Huallaga. Gracias a Dios no nos fuimos", expresó Wiese para 'Cinescape'.