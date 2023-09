Angie Jibaja retornó a Chile y tuvo emotivo reencuentro con su hijo mayor

La reciente separación de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy ha provocado que Angie Jibaja, quien acaba de reencontrarse con su hijo mayor en Chile, intervenga e incluso advierta con enviar carta notarial a la expareja.

Como es sabido, Angie Jibaja es madre de tres hijos, dos de ellos se encuentran al cuidado de su expareja Jean Paul Santa María y la modelo uruguaya Romina Gachoy, quien recientemente manifestó que los hijos de la peruana no desean mantener contacto con ella.

Debido a esta situación, la popular 'Chica de los tatuajes' solo ha podido reunirse con su hijo mayor en su retorno a Chile. Es así que, en la más reciente edición de un conocido programa de espectáculos se mostraron imágenes de la modelo pisando tierras chilenas y del emotivo recibimiento de su hijo Nicolás Garay, quien ya es mayor de edad.

Según se supo, Angie retornó a dicho país para continuar con sus terapias y actividades, con el apoyo de su madre Maggie Liza.

Desde hace buen tiempo, Angie Jibaja tuvo que ausentarse de los reflectores y farándula local debido a distintas situaciones; sin embargo, reapareció tras conocer que su expareja Jean Paul Santa María y Romina Gachoy anunciaron su separación.

Pero eso no es todo pues, según el manager del español Fabio Agostini, la modelo peruana estaría próxima a ingresar a un polémico reality llamado 'Tierra Brava'.

Cabe precisar que, Shirley Arica y Fabio Agostini fueron recientemente anunciados como uno de los flamantes integrantes de dicho programa.

La modelo que actualmente vive en Chile, habló con un conocido programa de espectáculos para aclarar si situación legal respecto a las visitas que desea hacer a sus hijos; así como también, se refirió a Jean Paul.

"No es la primera vez que regreso de Chile y no me contestan. Me tienen bloqueada por todas partes. Hice un pedido al padre de mis hijos para que se comunique con mi abogado (...) "También le pido (a Romina) que se mantenga al margen, esta situación es entre la madre y el padre", señaló.