Angie Jibaja revela cómo es la relación con el padre de su primer hijo: "Los siento como una familia"

Angie Jibaja se ha mantenido en el ojo de la tormenta los últimos días debido a su pelea pública con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, pero en medio de esto, su hijo Nicolas Garay le mostró su respaldo, por lo que la modelo se mostró emocionada en sus redes y se animó a revelar el tipo de relación que lleva con el padre de Nicolás.

La 'chica de los tatuajes' tomó su cuenta de Instagram ya través de historias, se mostró muy agradecida por el apoyo que ha recibido de parte de su primogénito, sin embargo, también aprovechó la oportunidad para aclarar qué tipo de relación lleva con el padre de Nicolás.

"Nosotros nunca nos hemos desprendido para nada. Yo con el padre de Nicolás y con su esposa, con su familia, siempre nos hemos llevado muy bien, tenemos una relación increíble y en los tiempos difíciles, en los que me he sentido sola y he estado sola, realmente siempre los he sentido a ellos como una familia cercana, porque me han brindado su apoyo moral", empezó diciendo Jibaja en un video.