Anuel AA reaparece en redes sociales tras someterse a cirugía "de vida o muerte" ¿Cuál es su estado de salud?

Anuel AA mantuvo preocupados a sus fanáticos durante casi dos meses, tiempo en el que estuvo completamente desconectado de las redes sociales debido a que se sometió a una cirugía "de vida o muerte". Sin embargo, el reguetonero ha reaparecido en la escena y aprovechó la oportunidad para celebrar el cumpleaños de su hijo.

Como se recuerda, el 8 de octubre de este año el intérprete de 'Real hasta la muerte' realizó una publicación que generó alarma entre sus seguidores y la prensa internacional, ya te comentó que estaba siendo sometido a una delicada operación.

Después de eso, estuvo completamente inactivo y no se tenía información oficial de su estado de salud, más que algunos rumores que apuntaban a que la situación de salud del cantante estaba relacionada con una apendicitis, pero esto nunca fue confirmado o desmentido.

Finalmente, ayer 27 de noviembre, Anuel hizo su reparación oficial mediante su cuenta de Instagram. El cantante publicó una serie de fotografías en la que festeja el cumpleaños de su hijo, además, presentó su nueva novia.

Hace casi dos meses, la expareja de Karol G tomó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, donde realizó una publicación explicando cuál es su estado de salud actual.

"Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", empezó diciendo.