¿Aprovechó su ausencia? Hermana de Patricio Parodi se casa mientras Luciana Fuster no está en Perú

La hermana de Patricio Parodi, María Fernanda, contrajo matrimonio con su novio Alfredo Zanatti. El chico reality asistió a la boda sin Luciana Fuster, quién se encuentra en Vietnam para competir en el Miss Grand International 2023.

¡Si, acepto!

El sábado 14 de octubre la familia Parodi estuvo de fiesta, esto a causa del matrimonio de una de las gemelas. María Fernanda Parodi, más conocida como Mafer, se casó con su novio de muchos años Alfredo Zanatti.

Mediante las redes sociales de la familia se compartieron fotos y videos de una ceremonia íntima y elegante, el más animoso fue Patricio, quién no dejaba de subir contenido a las 'historias' de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, la gran ausente de la fiesta fue la enamorada del chico reality, Luciana Fuster, quien se encuentra en medio de la competencia del Miss Grand International 2023, el cual se está llevando acabo en Vietnam.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, en especial uno que recordó la ausencia de la nueva engreída de Jessica Newton.

Usuarios recuerdan la ausencia de Luciana Fuster en la boda de Mafer Parodi.

"Lo más hermoso es que la fuster no aparece en las fotos", escribió la cuenta detalles_navidenosperu.

¿Las hermanas del 'Pato' se llevan bien con Luciana?

Cuando Patricio oficializó su relación con Luciana empezó una gran polémica en las redes sociales, debido a que en ese entonces las hermanas del chico reality hicieron notar que no estaban del todo contentas con dicho romance.

En el canal de Kiara Trigoso, Majo y Mafer resaltaron que preferían al modelo soltero y no vinculado sentimentalmente con alguien. Para ese entonces el 'Pato' ya estaba con Fuster.

"¿Qué prefieren hermano soltero o hermano con novia?", fue la interrogante que le hicieron. "Depende, pero ahorita soltero", contestaron las jóvenes, quienes decidieron sonreír ante la indirecta.

Asimismo, en mayo del 2022, Majo Parodi celebró su baby shower y la Miss Grand Perú no estuvo invitada, pero si la expareja del chico reality, Flavia Laos.

"Yo estaba en la casa de Patricio, me terminé de alistar y bajamos. Es más, Pato también me dijo que van a estar primero todas las amigas de mi hermana, y yo no soy amiga de ellas. Él me dijo: 'si quieres puedes estar allí y luego bajo yo'. Le respondí que: 'obviamente no porque yo estoy contigo y bajo contigo'", dijo en ese momento.

De esta manera, la hermana de Patricio Parodi se casó este fin de semana, y la gran ausente fue Luciana Fuster, quien se encuentra fuera del país para competir en Vietnam.