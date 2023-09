Armando Machuca y Leslie Stewart pasaron a noche de sentencia en 'El Gran Chef Famosos'

Los platillos de Armando Machuca y Leslie Stewart no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, los 2 participantes pasan a la temida noche de sentencia del programa de cocina.

Luego de la última edición donde Christian 'El Loco' Wagner abandonó la competencia, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición de juegos didácticos. En esta ocasión los participantes tuvieron que realizar el 'juego del pericote'.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "carpacho de lomo con tostadas".

Milene Vázquez, Leslie Stewart, Armando Machuca y Santi Lesmes tuvieron 45 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que dicho plato era "difícil".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el conductor de 'Arriba Mi Gente' no diferenció el aceite de oliva con el aceite de trufas y su preparación tuvo otro sabor.

"¡Que hago! [...] Giacomo me dice que no importa, pero yo realmente no le creo así que fuera todo y a empezar de nuevo", dijo Santi en el confesionario.