Armando Machuca y Mayra Goñi pasaron a noche de sentencia en 'El Gran Chef Famosos'

Los platillos de Armando Machuca y Mayra Goñi no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, los 2 participantes pasan a la temida noche de sentencia del programa de cocina.

Luego de la última edición donde Armando Machuca, 'La Herbolaria' y Josi Martínez pasaron a sentencia, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición especial por la conmemoración de los 94 años de reincorporación de Tacna al Perú

El set del programa concurso fue ambientado con fotografías que mostraban los hechos más memorables de la popular 'Ciudad Heroica', sin duda, un momento nostálgico para uno de los jurados.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "pastel de choclo a la tacneña".

Mariela Zanetti, Armando Machuca, Leslie Stewart y Mayra Goñi tuvieron 50 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que el platillo era difícil.

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, la joven influencer no calculó el tiempo de cocción de uno de sus ingredientes principales.

"Me han dicho que tenga cuidado, que saque mi maní pero eso me va a costar tiempo también [...] Pero, no sabe a quemado", dijo Mayra en el confesionario.