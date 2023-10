Armando Machuca perdió en 'El Gran Chef Famosos': ¿Qué reveló el actor ante su salida?

El actor cómico, Armando Machuca, perdió contra Mariella Zanetti en la gran final de 'El Gran Chef Famosos'. Tras ello, el artista hizo una revelación a sus seguidores mediante sus redes sociales.

En la final de 'El Gran Chef Famosos', el jurado Javier Masías indicó que el plato a preparar era "paiche con aire de sacha culantro sobre majado de yuca al ají amarillo y chalaquita de cocona " además de el postre indicado al inicio. Posteriormente, los 3 jueces probaron el último platillo de la tercera temporada y emitieron su voto.

Finalmente el conductor del programa anunció que la expresentadora de 'Recargados de risa' era la ganadora de la tercera temporada del reality de cocina.

"No lo puedo creer. No tengo palabras, me siento muy emocionada con muchos sentimientos encontrados, pero creo que esta copa yo lo comparto con mi amigo Machuca. Esta copa es de los dos, esta olla es de los dos, porque creo que hemos llegado acá a ganadores los dos", dijo la ganadora.