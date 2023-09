¿Arrepentido? Abel Lobatón se pronuncia tras ser acusado de no cumplir como padre con Samahara y Melissa

27/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de las polémicas declaraciones de Samahara donde dejaba mal parado a su padre Abel Lobatón, el exfutbolista decidió pronunciarse y aclarar la incómoda situación.

Abel Lobatón brinda su versión

En la más reciente edición de 'América Hoy', Abel Lobatón se presentó para contar con detalles su versión de los hechos en cuanto a la manutención que debió pasarles a sus hijas Samahara y Melissa, fruto de su relación con la empresaria Melissa Klug.

Esto, luego que la influencer de 21 años revelara en uno de los capítulos de 'La Casa De Magaly' que el exseleccionado nacional no le pasara la respectiva pensión de alimentos, siendo su madre la única que se encargaba de cubrir gastos.

Al respecto, Lobatón se mostró aparentemente arrepentido por haber fallado como padre, manifestando que ahora está para ayudarlas.

"Yo en algún momento tuve problemas también con mis hijos y ahora estoy para ayudarlos también", dijo en un primer momento.

Además, dejó entrever que también cuenta con su propia versión de los hechos, asegurando que no fue su intención no cumplir con la manutención de sus dos únicas hijas. "Samahara ha mencionado que tú no le pasabas la pensión a ellos y que su mamá tenía que ver por todo", le cuestionó la reportera.

En seguida, Lobatón manifestó que debido a una conciliación por la que atravesaba con Melissa Klug surgió ese inconveniente económico.

"Lo que pasa es que hay términos que no se arreglan cuando pasas por una conciliación sin una vía legal y al final va a terminar pasando pues", explicó.

Abel Lobatón le ofrece ayuda a Youna

En una pasada edición del magazine conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, el exfutbolista también estuvo como invitado y fue cuestionado sobre los problemas de su primogénita y Youna.

Tras ello, le pidió a Youna que se comunique urgentemente con él para poder ayudarlo a contactarse con su menor hija Xianna. Esto, luego de que se enterará que Samahara Lobatón estaría impidiendo que el barbero tenga información de la menor.

"Yo que sepa no (que tienen bloqueado a Youna). Por eso, Youna sé que nos estas viendo, escríbeme por Instagram para tratar de conversar y tratar de ayudarte (...) Yo sé que a lo mejor te sientes impotente por cosas", manifestó el exfutbolista.

Sin duda, las recientes declaraciones de Samahara sobre su padre Abel Lobatón dejaron a más de uno sorprendido. Sin embargo, el exfutbolista se mostró arrepentido por lo ocurrido y manifestó tener su propia versión de los hechos.