"Asco, rabia y vergüenza": Youna 'explota' contra Samahara por poner a Bryan como figura paterna de su hija

Yonathan Horna, mejor conocido como Youna se encuentra totalmente indignado tras las recientes acciones de la madre de su hija, Samahara Lobatón, quien impuso a Bryan Torres como figura paterna de la menor que el barbero y la influencer tienen en común.

A través de sus redes sociales, el barbero peruano mostró su molestia luego de que se enterara que la segunda engreída de Melissa Klug utilizó una fotografía donde aparece Bryan Torres para nombrarlo como parte de su familia.

Al respecto, Youna compartió la publicación de Samahara donde, en efecto, lo descartan como figura paterna de la menor que tiene en común con la influencer, y en su reemplazo, aparece el cantante de salsa.

"¿Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño?", escribió el barbero en la fotografía que anteriormente compartió Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram.

Youna 'explota' contra Samahara Lobatón.

En otra de sus historias, el ex de la influencer de 21 años aseguró sentirse indignado debido a que es él, quien se encarga de pagar el colegio de Xianna, por lo que mínimo en el trabajo que presentó en clase debió aparecer como su padre en dicha fotografía.

"Es sorprendente el nivel de estupidez (al) que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo y no me he muerto. Sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago", escribió en otra instantánea.