¿Bad Bunny y Kendall Jenner serán padres? Fotografías revelarían embarazo de la modelo

19/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Benito Martínez, más conocido como 'Bad Bunny' lleva una relación de aproximadamente un año con la modelo Kendall Jenner y aunque ambos tratan de mantener su romance en estricto privado, es inevitable que la prensa los fotografíe de forma constante. Es así que una foto de la influencer ha encendido las alarmas sobre un posible embarazo.

Como se sabe, Bad Bunny es uno de los cantantes de reggaetón más conocido de los últimos años y Kendall Jenner lleva casi una década como la modelo mejor pagada del mundo, por lo que han formado una sólida relación que en su momento sorprendió a propios y extraños.

¿Kendall Jenner está embarazada?

Al ser una de las modelos más conocidas a nivel mundial, además de influencer y actriz de reality, Kendall es una de las figuras que los paparazzis no pueden dejar de seguir; es así que, en una de las tantas instantáneas, Kendall parece tener el vientre abultado como si se tratara de un embarazo.

Sin embargo, todo se trató de la perspectiva de la imagen, ya que fue tomada desde un ángulo lateral y justo cuando el fotógrafo disparó, una joven se cruzó con Kendall y su trasero quedó como parte del cuerpo de la modelo, dando la falsa impresión de un vientre abultado.

Kendall today in Los Angeles, CA 🖤 pic.twitter.com/X8LIPwxz4K — kendall jenner outfits 💋 (@kenjenstyle) October 17, 2023

Por su lado, Kendall ha contado en la cuarta temporada de su reality familiar, 'The Kardashians', que no tiene planes de convertirse en madre por el momento ya que no se siente bien en la actualidad.

"Sí, he estado muy mal últimamente. Es una de las razones por las que realmente tengo miedo de tener hijos", reveló.

La nueva gira de Bad Bunny

A través de sus redes sociales, el 'Conejo malo' anunció que su nueva gira se llama "MOST WANTED TOUR", la cual empezará en Estados Unidos, donde ya tiene fechas pactadas que van de febrero a mato del próximo año.

Bad Bunny tiene fechas pactadas en aproximadamente 50 ciudades de Estados Unidos y algunas de ellas son Nueva York, Charlotte, Atlanta, Orlando, San Francisco, Chicago, Washington, Miami y varias otras. Sin embargo, aún no se tiene detalle si el artista llegará a Latinoamérica con este tour, por lo que muchos fanáticos están a la espera de nuevas fechas.

Es así que, Bad Bunny está pasando uno de los mejores momentos de su carrera y a su vez, tiene una buena relación con la modelo Kendall Jenner, quien levantó rumores de embarazo por algunas fotografías, pero todo fue desmentido.