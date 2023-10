Bad Bunny menciona a Laura Bozzo en su nuevo tema 'Nadie Sabe' y causa furor en los peruanos: ¿Qué dijo?

Bad Bunny lanzó su nuevo y séptimo álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' y sorpresivamente, en uno de sus temas, menciona a la peruana Laura Bozzo ¿Qué dijo sobre ella?

En horas de la madrugada, el puertorriqueño compartió su nuevo proyecto musical, el cual estaba siendo muy esperado por sus seguidores y cuenta con 22 temas y 1:21 horas de duración.

A través de sus redes sociales, el reggaetonero hizo una llamativa publicación donde dedicó su nuevo álbum a todos aquellos que siguen su carrera y en especial a quienes no, recalcando que los ama más. Asimismo, pidió que no escuchen sino que disfruten cada uno de los temas compuestos por él y su equipo.

"A los que me aman, los amo mucho... a los que me odian, los amo más. 'NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA', no lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes", escribió el popular 'Conejo malo' en su cuenta oficial de Instagram.