Belén Estévez enternece las redes tras alimentar a perritos abandonados: "Yo siempre estaré para defenderlos"

La exparticipante de 'El Gran Chef Famosos', Belén Estévez, demostró que tiene un amor inmenso por los animalitos que no tienen hogar. En esta ocasión, la argentina publicó una fotografía donde se ve como alimenta a perritos en estado de abandono.

Tras su salida de la competencia culinaria de Latina, Belén Estévez se ha mostrado más activa que nunca en sus redes sociales. La bailarina empezó a tomar clases de cocina y ahora fue partícipe de una campaña social.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la argentina compartió con sus seguidores que se puede realizar un acto de bondad así sea "poco" al principio. Más aún cuando se trata de seres indefensos que no pueden solicitarla.

"Me dio mucha felicidad ver esa foto y percibir una sonrisa en la carita del perrito, me emocioné demasiado. Te amo mucho angelito que sonríe. Los que me conocen saben que para mi todos los seres de este planeta tienen los mismos derechos [...] pero a comparación de las personas, los animales no tienen voz y por ello es que yo siempre estaré para defenderlos", escribió en la publicación de su red social.