Bella Hadid y su lucha contra la enfermedad de Lyme: "Han sido 15 años de sufrimiento invisible"

Bella Hadid compartió una actualización sobre su batalla contra la enfermedad de Lyme. La modelo de 26 años publicó una variedad de fotos que la muestran en los peores momentos de su lucha contra la enfermedad crónica a lo largo de los años, así como fragmentos de sus registros médicos que se remontan a más de una década.

Las imágenes detallan años de problemas de salud y fatiga que la han atormentado, incluso cuando se convirtió en una de las modelos más cotizadas del mundo.

"La pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de haberme hecho crecer por no renunciar a mí misma", comenzó Hadid su publicación en Instagram, además agregó que está agradecida con su madre Yolanda Hadid, a quien también le diagnosticaron la enfermedad de Lyme en 2012 junto con ella.

Varias de sus fotos muestran el momento en que recibía el tratamiento por vía intravenosa. En otra imagen muestra a una enfermera sacando sangre del brazo a Bella mientras la modelo aparece sentada en un sofá cubierta con mantas, un suéter holgado y un gorro.

Otra foto muestra a la estrella de la pasarela en topless y mostrando una suave sonrisa mientras estaba acostada en una cama en un entorno médico. Mientras que en otra aparece con electrodos y otras conexiones en el pecho, que cubrió con las manos mientras un profesional médico los ajustaba.

En seguida, Bella continuó explicando en su publicación que, desde que contrajo Lyme, solo ha empeorado con el tiempo y los síntomas han tenido un efecto de maneras que no puede explicar, pero que ya se encuentra mejor.

"Una cosa que quiero expresarles a todos ustedes es que 1: estoy bien y no tienen que preocuparse, y 2: no cambiaría nada por nada del mundo", escribió. "Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos ustedes, finalmente saludable, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy", recalcó.