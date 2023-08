Britney Spears revela el daño que le causó el botox: "Mis párpados se cayeron"

Britney Spears es una de las mayores exponentes del pop y en los 2000, solía aplicarse inyecciones para mejorar la apariencia y relajar los músculos que causan las arrugas, pero recién contó que recurrió a otro tipo de tratamiento porque al aplicarse botox parecía que la habían golpeado.

Según contó la princesa del pop, le resultaba ilógico pagar tanto dinero para que el resultado se viera cómo producto de una golpiza, además de que los párpados se le cayeran.

"Me puse botox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas... ¿Cuál es el punto?", comentó a través de un video en su cuenta de Instagram.