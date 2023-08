Brunella Horna regresa a la conducción de 'América Hoy' tras cuatro meses de ausencia

Después de un prolongado período de ausencia de los escenarios televisivos, la carismática presentadora Brunella Horna está lista para volver a la conducción de 'América Hoy'. Su esperado regreso está programado para el próximo lunes 14 de agosto, un acontecimiento que ha generado gran expectación entre sus seguidores y fanáticos del programa matutino.

La noticia del retorno de Brunella Horna trae consigo un elemento adicional de emoción, ya que la presentadora reveló recientemente que se encuentra en estado de gestación junto a su pareja Richard Acuña. Este anuncio ha intrigado a muchos, quienes esperan ansiosamente conocer más detalles sobre su embarazo y cómo ha estado llevando esta nueva etapa de su vida.

Hace aproximadamente cuatro meses, el 17 de abril para ser exactos, Brunella Horna sorprendió a sus compañeras de 'América Hoy', Ethel Pozo y Janet Barboza, al comunicarse con ellas a través de un enlace telefónico.

En esa ocasión, Horna compartió que se alejaba temporalmente del programa debido a cuestiones de salud. Sin embargo, en ese momento decidió mantener en reserva el motivo exacto de su retiro y no reveló que estaba esperando un hijo.

"Quiero iniciar diciendo la verdad, es una llamada para decirles no adiós, sino un hasta pronto. Es lo más difícil que me ha tocado decidir porque ustedes saben lo que me ha costado este trabajo. Tengo que seguir descansando porque he tenido muchos sustos en todo este tiempo, sustos que no lo puedo comentar, pero que ustedes lo saben y que es durísimo", expresó Horna entre lágrimas.