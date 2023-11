Brunella Horna teme volver a quedar embarazada pronto: "Me voy a cuidar, me he quedado asustada"

En una reciente edición de 'América Hoy', Brunella Horna se confesó sobre sus planes a futuro una vez que haya dado a luz. La exchica reality reveló que teme volver a quedarse embazada al poco tiempo del nacimiento de su actual bebé.

Durante el programa televisivo, los conductores del se encontraban comentando la noticia de la nueva dulce espera de la actual pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte. Ante el inesperado nuevo embarazo, la esposa de Richard Acuña resaltó que se cuidará para volver a gestar pronto.

"Quién se va a imaginar que das a luz y al mes sales embarazada. Fue un ups, me voy a cuidar a raíz de Ana Paula Consorte, me he quedado asustada, pensé que al mes no podías quedar embarazada", expresó.