Brunella Horna no tiene 6 meses de embarazo: ¿Cuánto tiempo tiene?

En una emotiva transmisión de 'América hoy' realizada este 17 de agosto, las presentadoras del programa compartieron detalles íntimos y reveladores acerca del emocionante embarazo de la conocida empresaria, Brunella Horna. Tras su regreso al show televisivo sorprendió al admitir un error en el cálculo de los meses de gestación.

La joven pareja se robó el corazón de los espectadores al compartir la noticia de su embarazo en la pantalla chica. Sin embargo, Brunella no tardó en aclarar que había cometido un desliz en el conteo de meses de su gestación.

"Tengo que aclarar algo, me he confundido, no tengo seis meses (de embarazo), les pido mil disculpas, pero tengo cinco meses y medio. Me confundí porque el doctor siempre me habla en semanas, entonces yo tengo 24 semanas", expresó 'Bubu' con una risa contagiosa.