Brunella Torpoco se muestra a favor de los covers: "Es para que la música no muera"

Brunela Torpoco se ha convertido en una de las salseras más prominentes de la música peruana y hace poco reveló que, está próxima a lanzar una nueva versión de 'Yo perdí el corazón' que grabó con Los Kipus; además expresó su apoyo a quienes cantan covers, porque gracias a ellos, se mantiene viva la música.

La salsera empezó diciendo que su nuevo tema junto al grupo de música criolla, lo ha grabado con mucho sentimiento, además de haber "vivido la canción en carne propia"; además mostró su respaldo a la nueva generación de artistas que interpretan covers.

"Dicen que es malo hacer covers, pero es precisamente para que la música no muera, para que la gente no se olvide y permanezca, para que la música siga viva", declaró a Trome.

En esa misma línea, contó que no es la primera vez que tiene un acercamiento con la música criolla, ya que anteriormente ha grabado un tema con Tito Manrique.

"Esta es la segunda vez que hago música criolla, la primera fue con otro grande Tito Manrique. No podía desaprovechar esta oportunidad de estar al lado de una leyenda viva del criollismo. La canción además me encanta y obvio que desde niña yo escuchaba a 'Los Kipus' en casa", agregó.

Finalmente, el lider de la agrupación "Los Kipus", Paco Maceda, reveló que grabar un tema con la chalaca es como cumplir un sueño más de la banda, además, confesó que fue idea suya el contactar a Brunella porque le parece una cantante con una "interpretación increíble".

La cantante chalaca brindó una entrevista hace unas semanas, en la que empezó resaltando que siempre ha sido muy reservada en su vida privada, pero que no tiene problemas en revelar que se ha realizado cirugías, esto por respeto a su público.

"Yo siempre desde que empecé mi carrera musical siempre he sido transparente y siempre he dicho mis cosas. No soy de contar mi vida privada, pero en esta oportunidad, si la gente me lo ve (retoques estéticos), tengo que contarlo. Ya somos varias reencauchadas, pero si nos queda bien, pues felicidades", empezó diciendo.