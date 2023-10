¡Bryan no quiere saber nada de Samahara! Cantante toma drástica decisión tras feroz pelea con la influencer

Samahara Lobatón y Bryan Torres están siendo duramente criticados en redes sociales tras protagonizar una fuerte pelea. Según imágenes de un programa de espectáculos, la pareja tuvo una fuerte discusión y hubieron agresiones físicas de por medio.

"Amor y fuego" emitió esta tarde un informe completo en el que se muestra a Samahara Lobatón abordar un auto junto a su pareja Bryan Torres, sin embargo, cuadras más allá se detienen y el salsero baja del vehículo con celular en mano y cierra la puerta con una patada.

En otro momento, la influencer se acerca al tercero para intentar quitarle el celular pero él la patea y muerde el brazo en un intento por defenderse. Después de eso Samahara logra quitarle el celular a Bryan e intenta fugarse en un taxi pero él se lo impide.

Después de esto, Bryan logra quitarle el celular a Samahara y huye hacia la casa que ambos comparten. Momentos más tarde, el salsero abandona el lugar y la influencer lo persigue descalza.

Después del violento enfrentamiento, Samahara y Bryan no se han pronunciado en absoluto, ya que no han hecho sus aparición en ningún medio de comunicación y tampoco han compartido nada relacionado al tema mediante sus redes sociales.

Sin embargo, el salsero parece haber tomado la decisión de dejar atrás su relación con la hija de Melissa Klug, pues sorprendió al quitar todas las fotos que tenían juntos. Cabe resaltar que, no es la primera vez que hace eso, ya que hace algunas semanas cuando terminaron fugazmente su relación, también hizo lo mismo.

El barbero se conectó en vivo con "Amor y fuego", mismo programa que emitió las imágenes de la brutal pelea entre Samahara y Bryan; y se mostró muy alarmado por la situación que vive su expareja.

"Las acciones de Samahara están hablando por sí solas, creo que no mide las consecuencias de sus actos y tiene que afrontar lo que está pasando. Yo no soy quien para gustarle a todo el mundo, he tenido errores"