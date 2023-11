Bryan Torres asegura que Youna le dio aprobación para compartir con su hija: "Me dio su respaldo"

Bryan Torres habló por primera vez sobre la polémica que generó Samahara Lobatón al colocar una foto de él como figura paterna de su hija. El salsero aseguró que tiene el respaldo Youna para compartir tiempo con su hija; además, se pronunció sobre la violenta pelea que tuvo con Samahara hace algunas semanas.

El vocalista de 'Los de la Caliente' se comunicó con 'América hoy' y minimizó la foto familiar que Samahara compartió, misma en la que él figura como padre de Xianna. Según Bryan,

"Yo he hablado con él hace poco, hemos hecho videollamada cuando la llevo al colegio (a Xianna), cuando la llevo en la bicicleta. Él está agradecido y contento que yo atienda su hija, el me ha dado el respaldo, se siente tranquilo", aseveró.

En otro momento de la conversación con el reportero el magazine matutino, el salsero se refirió a la bochornosa pelea que protagonizó hace unas semanas con la hija de Melissa Klug. Al respecto, comentó que lleva una buena relación con ella y nunca ha tenido problemas con nadie.

"Todos los que me conocen saben como soy, ni con la mamá de mi hija, ni con nadie, nunca he tenido problemas, nunca. Samahara maneja mi Instagram, mi WhatsApp, porque contesta mis redes, mi vida sentimental es con ella, con la que vivo, estoy feliz con ella, estamos felices", sostuvo.

Sin embargo, lo que más sorprendió es cuando excusó la violenta pelea que tuvo con Samahara, diciendo que se sintió tranquilo después que su madre lo llamó para decirle que no se preocupe porque esas peleas son normales en una pareja.