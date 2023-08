Bryan Torres sobre Melissa Klug: "Está asada por el tema de Jefferson, pero no me conoce"

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', se emitió un informe donde Bryan Torres brindó detalles de su romance con Samahara Lobatón; sin embargo, terminó refiriéndose a Melissa Klug, quien aparentemente no aceptaría el amorío entre su hija y el cantante.

Este último martes, 22 de agosto, Magaly Medina sacó al aire algunas declaraciones brindadas por Bryan Torres, quien al parecer se habría convertido en un sabio consejero para la joven madre de familia. No obstante, llamó la atención el preciso momento en el que se refirió a la madre de su saliente, la empresaria Melissa Klug.

El cantante señaló no conocer a la popular 'Blanca de Chucuito'; sin embargo, aseguró que el resentimiento de la empresaria hacia él, se debe a que está relacionado con Jefferson Farfán, su exesposo y padre de dos de sus hijos.

"No la conozco en persona. Nunca la he visto, obviamente está asada (...) por el tema de Jefferson (Farfán) porque sabe que es (de) mi entorno, pero después ella no me conoce", refirió Bryan sobre la madre de Samahara Lobatón.

Por su parte, Samahara Lobatón también se refirió a su madre y el supuesto rechazo que tiene hacia su nuevo saliente.

El popular 'chupe' de Jefferson Farfán reveló que existen diferencias con Samahara Lobatón respecto a su carácter. Esto, luego de los problemas que se vieron expuestos en televisión nacional.

"Yo también le he hecho ver (a Samahara), (le digo) no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular. Y a mí tampoco me gusta que tú la hinques y la otra persona te falte el respeto", dijo el cantante.