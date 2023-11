¿Camila Escribens encontró el amor?: Renato Luna le pide matrimonio durante programa en vivo

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente edición de 'Mande quien mande', la modelo Camila Escribens fue sorprendida con una inesperada propuesta de matrimonio de parte del periodista deportivo Renato Luna en medio del programa en vivo.

La miss Perú jamás se hubiera imaginado que en plena emisión del show televisivo una peculiar pregunta irrumpiría su entrevista. Y es que el también locutor radial sorprendió a todos los televidentes al aparecer en el set con un gran anillo, dispuesto a pedirle la mano a la representante peruana.

La gran pedida

Llenándola de elogios por su destacada participación en el Miss Universo 2023, Luna aprovechó la ocasión para entregarle una sortija a la reina de belleza frente a las cámaras, dejando boquiabiertos a los conductores del programa.

"¿Will you marry me?" fueron las palabras del conductor deportivo cuando sacó el anillo. Sin embargo, Camila Escribens no se mostró sorprendida y reaccionó con bastante calma al momento de aceptar la gran propuesta.

María Pía Copello, Mario Hart y Carlos Vílchez tuvieron la reacción completamente contraria y no podían creer lo que esta ocurriendo. Renato Luna reveló que había quedado cautivado con la belleza de la modela peruana.

¿Empezarán a salir?

El hombre de prensa no desaprovechó la oportunidad y decidió invitarla a salir frente a las cámaras.

"Un placer conocerte, eres hermosa y creo que todos consideramos lo mismo, pero mientras sigas soltera y yo también podemos conocernos", expresó el periodista.

Miss Universo 2023

Escribens se presentó en 'Mande quien mande', luego de su participación en el Miss Universo 2023, donde consiguió llegar hasta el Top 20. La participación de la peruana llegó hasta el desfile en traje de gala, debido a que por decisión del jurado no pudo pasar a la ronda de preguntas.

El sábado 18 noviembre, se celebró la 72° del Miss Universo, donde más de 80 países compitieron para llevarse la corona del certamen de belleza más importante a nivel internacional.

Luego de una serie de desafíos preliminares, los anfitriones de la noche Jacqueline Bracamontes y Danielo Carrera anunciaron quiénes eras las elegidas para pasar al ansiado Top 20, el cuál competiría en traje de baño para lograr cautivar al exigente panel de jueces.

Nuestra representante lució un bikini rosado el cual destacaba su hermoso color de piel, y se impuso con una pasarela segura, coqueta y elegante a la vez. En medio de su participación, se indicaba que el sueño de Camila siempre fue representar a su país.

De esta manera le pidieron matrimonio a Camila Escribens durante un programa en vivo.