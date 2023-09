Carlos Barraza: Conoce el motivo por el que le dicen 'Tomate' y quién le puso ese apodo

'Tomate' es el apodo con el que el locutor radial Carlos Barraza ha sido conocido siempre; este apodo ha generado muchas dudas entre sus seguidores, por lo que en una reciente entreviste, el también cantante se animó a revelar el motivo por el cual lleva ese sobrenombre desde que inició su carrera en el medio televisivo.

La expareja de Danuska Zapata ha estado involucrado en escándalos estas últimas semanas debido a sus problemas legales por la tenencia de la hija que tiene con Vanessa López, sin embargo, hizo una pausa a sus actividades para brindar una entrevista a un conocido medio local.

Es así que, Carlos revela que su apodo de 'Tomate' se lo puso su padre, quien estaba borracho cuando él nació y debido a eso, nació el sobrenombre por el que ahora es conocido.

"Mi papá me puso Tomate hace 46 años porque yo nací el 5 y él llegó el 8. Se había ido con mi tío Miguel a celebrar, esos son la muerte, en realidad no llegó el 8, llegó el 7, llegó medio borracho y dijo que parecía un tomate, porque era rojo, sin pelo, gordo, y ahí quedó Tomate. Imagínate, mi abuela que en paz descanse le metió una tanda a mi papá", confesó a Trome.

En otro momento de la entrevista, contó que alguna vez se puso Botox, sin embargo, no le duró mucho porque gesticula demasiado; además, dijo que cuando competía se inyectó anabólicos, pero luego no lo volvió a hacer.

La expareja de Vanessa López indicó que efectivamente existe una mafia dentro de la escena musical, la cual obliga a varios cantantes a grabar temas o hacer presentaciones que no son necesarias.

"De que hay una mafia, sí existe, yo siempre lo he dicho, pero qué hago yo solo peleándome con el mundo. Gracias a Dios trabajo no me falta, pero no puedo soportar que una persona te diga, 'vas a trabajar 10 fechas por mil soles porque mi local es una vitrina", explicó Barraza.