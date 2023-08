Carlos Cacho se niega a llamar "ella" a Uchulú en 'La casa de Magaly': "¿Qué dice en su DNI?

Los usuarios en redes sociales expresaron su rechazo hacia Carlos Cacho, quien en el último capítulo de 'La casa de Magaly' no respetó la identidad de género de la popular Uchulú, pues se negó a llamarla por el pronombre "ella", con el cual la influencer de Pucallpa se identifica.

Todo sucedió cuando anoche en 'La casa de Magaly', los participantes decidieron hacer una noche de karaoke y cuando fue el turno de cantar de Uchulú, el conductor de TV, Andrés Hurtado, hizo una burla sobre el pronombre con el que se refiere a la influencer, por lo que ella reaccionó de forma explosiva.

"Quiero que me trates de 'ella', estoy harta que me digas 'él'", reclamó la bailarina del tema "No sé".

Seguido de eso, la integrante del circo de la Chola Chabuca le increpó al conductor sobre la actitud que ha tenido hacia ella desde que llegó al reality de convivencia.

"Si me vas a a seguir faltando el respeto, yo no voy a conversar contigo. Yo te he tratado mucho respeto desde que he llegado, pero has hecho bromas que a mi no me han parecido, pero lo tomo de una manera deportiva. Ahora te lo digo, cara a cara, que no me gusta", agregó.