¿Carlos Villagrán 'Quico' fue diagnosticado con cáncer de próstata? Esto reveló el actor mexicano

Carlos Villagrán, recordado por su papel de 'Quico' en la exitosa serie mexicana 'El Chavo del 8', se pronunció respecto a los fuertes rumores que indicaban que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

En las últimas horas, se viralizó la lamentable noticia que aseguraba que el actor mexicano padecía cáncer de próstata y que incluso había sido sometido a una reciente intervención quirúrgica.

"Me acabo de enterar también de otra persona que está enfrentando el cáncer y quimioterapias. Se trata nada más y nada menos que de Carlos Villagrán", reveló la periodista mexicana, Inés Moreno.

Sin embargo, en una reciente edición de 'América Hoy', se emitió un informe donde una de las reporteras del programa logró comunicarse con el popular hijo de 'doña Florinda', quien finalmente la puso al tanto de su salud.

"Estoy perfectamente bien, feliz de la vida. Yo me propuse ser feliz en la vida, lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve, me hicieron unas radiaciones", señaló 'Quico' al magazine matutino.