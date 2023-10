Carolina Braedt: Bruno Vega 'Morsi' rompe su silencio tras denuncia de su exesposa

Carolina Braedt y Bruno Vega, mejor conocido como 'Morsi' volvieron a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos. Esto, debido a que la influencer se enteró que su exesposo no la registró en el negocio que ambos crearon cuando eran pareja. Al respecto, Vega decidió romper su silencio.

A través de sus redes sociales, el empresario decidió pronunciarse, asegurando que no todo lo que se dice se debe creer. Según Vega, los préstamos que habría sacado junto a su exesposa fueron devueltos.

"Creer todo sin información no debes o leer sin saber no debes. ¿Dinero robado? Te refieres a los mutuos préstamos que ya se devolvieron hace rato? Repito, creer todo lo que lees o escuchas no debes", manifestó.