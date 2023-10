¿Carolina Braedt mantuvo a Bruno Vega? Influencer asegura que asumía gastos de su ex

Carolina Braedt y Bruno Vega se encuentran en el ojo de la tormenta. Esto, debido a que recientemente la influencer lo denunció por no haber incluido su nombre en el negocio que ambos fundaron cuando eran pareja.

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe donde la influencer respondió a sus consultas sobre lo que viene ocurriendo con su exesposo Bruno Vega.

En entrevista con la reportera de la 'Urraca', la popular 'Fashaddicti' reveló que era ella, quien se encargaba de cubrir los gastos de su exesposo Bruno Vega, afirmando que por ese motivo ahora se siente traicionada. "¿Tu eras la que lo llevaba de viaje, los pasaje, todo siempre?", preguntó la periodista.

"Absolutamente todo, pero no es algo que yo se lo (...) saqué en cara. Yo con gusto lo hacía solamente que (...) hoy en día se esté aprovechando de esa manera me duele bastante", dijo la influencer ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, recalcó que toda esta situación surgió por el registro de la marca 'Rutina Café. A finales de este año, Braedt mencionó que se llevó la desagradable noticia de saber que su empresa solo figuraba a nombre de Bruno Vega.

"El tema es con el registro de la marca que fue en el 2020 y yo me enteré a finales del año pasado que él solo lo había registrado a su nombre. Desde que estábamos juntos le pedía que rectifique eso y nunca lo hizo. A mí me duele bastante y una de las razones de nuestra separación fue claramente que yo dejé de confiar en él. Fue uno de los temas que terminó la relación", manifestó.

Según informó Magaly Medina, la pareja invirtió una gran suma de dinero por lo que les corresponde la misma potestad de dicha empresa.

A través de sus redes sociales, el empresario decidió pronunciarse, asegurando que no todo lo que se dice se debe creer. Según Vega, los préstamos que habría sacado junto a su exesposa fueron devueltos.

"Creer todo sin información no debes o leer sin saber no debes. ¿Dinero robado? Te refieres a los mutuos préstamos que ya se devolvieron hace rato? Repito, creer todo lo que lees o escuchas no debes", manifestó.