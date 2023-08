¡Cerró la fábrica! Ethel Pozo revela que no tendrá hijos con Julián Alexander

La pareja conformada por Ethel Pozo y Julián Alexander se ha convertido en una de las más estables de la farándula peruana; sin embargo, la conductora de 'América Hoy' hizo una polémica revelación sobre la posibilidad de agrandar su familia.

Hace algunos días, la conductora buscó interactuar con sus seguidores mediante sus redes sociales y abrió la popular 'cajita de preguntas'. Ante ello, una seguidora consultó si Ethel y su esposo han pensado en tener un hijo juntos pues, según indicó la fanática, sería tierno porque saldría con bonitos ojos heredados por la pareja.

Sin embargo, la comunicadora sorprendió a más de uno con su respuesta y es que contó que el tener un bebé no figura en sus planes de pareja.

Por otro lado, la engreída de la popular 'Señito' dejó un poco confundidos a sus fanáticos, quienes creyeron que la pareja ya tiene hijos juntos. No obstante, a lo que quiso referirse es que ambos, en suma, tenían tres hijos pero de diferentes compromisos.

Por un lado, Ethel tiene dos hijas producto de su largo matrimonio de 12 años con Fernando Garabán, Finalmente, ambos optaron por caminos diferentes.

En cuanto al hermano de Michelle Alexander, él tiene un hijo de su anterior compromiso, quien se llevaría muy bien con las hijas de su actual esposa.

Como se recuerda, Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron el 10 de setiembre del 2022, en una ceremonia muy sotisficada que tuvo como invitados a distintas figuras del espectáculo peruano.

Fue en julio de 2021, que Julian le pidió matrimonio a la hija de Gisela Valcárcel en un romántico viaje que ambos hicieron a Cancún.

"No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita", escribió Ethel en su publicación de Instagram.

Según indicó Ethel en una pasada entrevista para el diario Trome, fue Melissa Paredes, quien hizo de cupido y presentó a la actual pareja de esposos.

"Era el director de Melissa Paredes (en 'Dos hermanas') y ella me lo presentó. A veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con 'Meli', no lo hubiera conocido", declaró.