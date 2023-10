Chacalón Jr. se pronuncias tras amenazas y atentado contra 'Chechito': "El sol sale para todos"

José María Palacios, más conocido en el mundo artístico como 'Chacalón Jr', decidió romper su silencio después que muchas personas en redes sociales lo critiquen y hasta acusen de ser quien estaría detrás de las amenazas y el atentado en la discoteca Xander's que sufrió su colega 'Chechito', quien es un músico del mismo genero que está emergiendo.

Como se sabe, Chacalón Junior es uno de los artistas de chicha más reconocidos del Perú gracias al gran legado que le dejó su padre Lorenzo Palacios Quispe (Chacalón), quien después de fallecer le dejó la posta a uno de sus hijos y gracias a eso, muchos temas se han mantenido vigentes hasta la actualidad.

El intérprete de "Nos queremos y que" realizó un video que fue publicado en redes sociales, donde se defendió de quienes lo acusan de estar detrás de las amenazas que recibe Sergio Romero.

"El sol amanece para todos, todos tienen su gente (...) Yo no entiendo por qué hablan así, me mandan mensajes diciendo que 'Chacalón Jr. ha sido, él ha mandado eso' yo no tengo por qué mandar nada a nadie", empezó diciendo.