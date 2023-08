Chechito: Amenazas de muerte obligan al 'Bad Bunny de la Chicha Peruana' a cancelar presentaciones

Sergio Romero, conocido por su seudónimo artístico 'Chechito' y popularmente apodado como el 'Bad Bunny de la Chicha Peruana', ha tomado una decisión drástica en medio de la creciente ola de amenazas contra su vida y la de su familia. El cantante, que ha ganado notoriedad en TikTok, ha suspendido sus próximas presentaciones tras recibir intimidantes mensajes exigiendo el pago de una suma exorbitante.

El dueño de la orquesta Los Cómplices de la Cumbia, a la que pertenece 'Chechito', anunció la cancelación de las futuras actuaciones del talentoso intérprete. Las amenazas de muerte llegaron de manera escalofriante a la puerta de la casa de Sergio Romero, donde su esposa encontró un sobre manila con casquillos o balas, desencadenando el temor y la preocupación en la familia.

En una entrevista para los medios de comunicación, Sergio Romero expresó su angustia: "Estamos muy asustados, hartos, porque no es la primera vez que llegan este tipo de amenazas. Con mi familia, tomamos la decisión de dejar la música y suspender la orquesta, porque la música es arte para divertirnos, no viene con amenazas".

"Nos piden dinero, han buscado fotos de mi familia. No dicen quiénes son. Nos están queriendo callar y lo están logrando. En el sobre que me envió mi esposa, dice S/300.000. Es algo exorbitante. No tenemos ni dos meses", agregó.