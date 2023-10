'Chechito' deja enamorada a famosa influencer cubana: "Por ti me puedo volver peruana"

'Chechito' sigue causando furor no solo en nuestro país sino a nivel internacional. Esto, debido a que muchos de sus videos se han viralizado en las distintas plataformas digitales, causando que una influencer cubana se declare perdidamente enamorada de él.

Gracias a su voz, el cantante de cumbia y chicha viene ganando gran popularidad en redes sociales. Una prueba de ello, es la reciente transmisión en vivo que hizo una famosa influencer cubana.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Annia se declaró totalmente enamorada del cantante peruano, por lo que no dudó en cantar y bailar al ritmo de uno de sus populares temas.

En seguida, le envió otro mensaje al joven de 18 años, asegurando que por él se volvería peruana y que solo bastó una vez para quedar fascinada.

"Chechito si me estás viendo quiero decirte que hoy 25 de septiembre te vi por primera vez y me enamoré de ti. Me enamoré de ti y de tu música, soy cubana, pero me puedo volver peruana por ti", agregó.