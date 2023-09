'Chechito' revela los duros momentos que pasó tras amenazas: "Cantaba con miedo"

'Chechito' es uno de los cantantes con más popularidad en la actualidad, pero toda esa fama se ha visto opacada por una serie de amenazas que recibe desde hace varios meses. El cantante se presentó en un programa este último fin de semana y dijo que muchas veces sube al escenario con miedo.

Sergio Romero, cantante de "Chechito y los cómplices de la cumbia" se presentó este último fin de semana en el "Reventonazo de la chola" para hablar sobre su próxima colaboración con Marisol 'La faraona de la cumbia'.

Fue durante el programa, que el cantante de 18 años confesó que no se siente nada bien estar bajo amenazas de forma constante.

Asimismo, contó que muchos de su fanáticos son bastante observadores y en más de una oportunidad lo han grabado cantando sin ánimo.

Finalmente, 'Chechito' reveló que después de recibir tantas amenazas en los últimos meses, su familia le pidió que se retire de la música, pero él tiene deseos de seguir adelante con su carrera.

"Cuando pasó lo del problema (amenazas), me dijeron que ya me alejé, que lo deje porque corríamos riesgo todos, la verdad estuvo feo y tenía mucho miedo, es complicado", concluyó.

Tras el último atentado que sufrió en la discoteca Xander's en San Juan de Lurigancho (SJL) donde aproximadamente 15 personas habrían resultado heridas, el artista habría decidido llegar a un acuerdo para seguir en carrera.

Según declaraciones de Robert Muñoz, cantante de 'Clavito Y Su Chela', al programa 'Magaly TV, La Firme', 'Chechito' habría cedido con los extorsionadores, afirmando que él también vivió una situación similar en el año 2014.

"A mí me llamaba uno solo, pero para intimidar me llamaban otro. No era el momento para ponernos a pelear, teníamos mucho que perder, así que optamos por negociar. Recuerdo que una vez me dijeron: 'Así seas policía o lo que sea, igual la bala te va a matar'. Sabíamos que esas llamadas venían del penal de Juliaca", reveló el cumbiambero.