'Chechito' toma acciones tras atentado en discoteca Xander's: "No podemos parar"

Este último fin de semana, un atentado en la discoteca Xander's, en San Juan de Lurigancho, alarmó a todos los vecinos y dejó 15 heridos que fueron trasladados a las clínicas cercanas, después se dio a conocer que en dicho local se iba a presentar la banda "Chechito y los cómplices de la cumbia", quienes han sido amenazados, pero ahora ahora se muestran firmes en su carrera musical.

Pero reconocido cantante de chicha brindó declaraciones a un conocido programa de televisión, donde contó que varias de las víctimas eran conocidos y amigos suyos, incluso, reveló que familiares suyos pudieron haber sido afectados esa noche.

En anteriores declaraciones, que datan de hace algunas semanas, el cantante comentó que había considerado hacer una pausa a su carrera musical, sin embargo, esta vez se armó de valor y dijo que ha triplicado su seguridad.

Finalmente, instó a todos sus seguidores a asistir a sus conciertos y presentaciones, pues él también ha tenido miedo pero ahora se siente más tranquilo y con ganas de disfrutar junto a sus fanáticos.

"No se queden con las ganas, yo he visto bastantes comentarios que nos quedaremos con las ganas, tranquilos de verdad, así como ustedes, yo también he estado asustado y lo he estado pasando mal, pero de verdad espero verlos", concluyó.