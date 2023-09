'Chilindrina huachana' habría protagonizado accidente de tránsito en el que una persona resultó herida

Alex Brandon, más conocido como la 'Chilindrina huachana', fue uno de los personajes que se volvieron virales a inicio del 2022 por sus divertidos videos bailando; sin embargo, ahora ha se ha difundido un clip en el que se muestra que Alex habría ocasionado un accidente de tránsito mientras conducía su mototaxi.

Como se recuerda, el personaje de volvió viral en redes sociales y gracias a eso, recibió muchos contratos en discotecas de Lima y provincias, además, estuvo presente en varios programas de televisión como "El reventonazo de la chola", sin embargo, la fama no le duró mucho y ahora volvió a su natal Huacho para trabajar como mototaxista.

Un video que ha sido difundido en TikTok ha tomado por sorpresa a los fans de la 'Chilindrina huachana', pues muestra las imágenes del accidente que habría ocasionado por no frenar a tiempo.

Según la conversación que se logra escuchar, Alex habría estado conduciendo por una transitada avenida y chocó con una moto que llevaba balones de gas, esto tras no accionar los frenos.

"Es que no he podido frenar pues", expresó Alex Brandon en el video, a lo que uno de los testigos le dijo que no debería manejar si no sabe, además de recalcar que ya había malogrado la moto lineal contra la que chocó.