Christian Thorsen revela cómo y por qué ganó la demanda que interpuso contra "Al fondo hay sitio"

Christian Thorsen es uno de los actores más recordados en "Al fondo hay sitio", ya que su personaje Raúl del Prado captó la atención de los seguidores de la serie por más de 7 años; sin embargo, el actor ahora ha revelado que tras su salida de la producción de América TV, interpuso una demanda la cual ganó.

Como se recuerda, Thorsen ingresó a la exitosa serie como el esposo de la amiga de Isabella Picasso Maldini, pero finalmente se divorció de su esposa en la ficción para luego vivir un tórrido romance con Charito (Mónica Sánchez).

El reconocido actor, que hace poco reveló que viene luchando contra el cáncer, brindó una entrevista a un medio de comunicación local, donde contó que en el 2015 fue despedido de la serie de forma arbitraria y explicó cuál sería el motivo.

"Se querían ahorrar mi sueldo. Y como no estábamos en planilla, entonces podían hacer lo que les da la gana. Sin embargo, gracias a que la demanda que yo les metí y que gané, ahora todo está bien, lo cual me alegra mucho", contó el actor para Trome.

Asimismo, expresó que pese a todos lo inconvenientes que pasó debido a esa mala experiencia, guarda un gran afecto por sus excompañeros de trabajo, además, que ese trabajo sumó mucho para su carrera como actor.

"Estuve 7 años. Mi experiencia actoral y el haber estado ahí y compartido con mucha gente a la que quiero y respeto fue muy bonito. Fue lamentable el final, pero después todo fue muy bien. Cuando ya dejó de divertirme, ya creo que es ahí donde no me provocó estar más", agregó.

En otro momento de la entrevista, el recordado Raúl del Prado contó que en un inicio, tomaba a bien algunas bromas que hacían, pero llegó un punto donde tuvo que poner un freno porque sentía que se estaban pasando.

"Siempre he pensado que el humor no es para reírse del otro, sino con el otro. Y a veces hacían cosas que era para reírse del personaje. Eso nunca me gustó. Entonces cuando ya excedían en eso yo decía 'para el carro'", concluyó.