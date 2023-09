Christian Thorsen revela su experiencia trabajando con Gisela Valcárcel: "Me pegaba con un micro en la cabeza"

Christian Thorsen es uno de los actores más recordados de la exitosa serie "Al fondo hay sitio", pero no muchos recuerdan que no siempre fue un reconocido personaje de telenovelas, ya que él inicio su carrera televisiva en los 90, junto a una consagrada Gisela Valcárcel, quien lo golpeaba con un micrófono, según declaraciones del mismo 'Platanazo'.

Como se recuerda, el actor de 56 años ingresó a la pantalla chica siendo uno de los modelos del extinto y sintonizado programa "Aló Gisela", el cual era conducido por la madre de Ethel Pozo.

Es así que, Christian recuerda que Gisela no siempre tenía suficiente correa, pues frecuentemente se picaba, aunque no quitó que su relación laboral fuera súper buena.

De esta forma, el actor que dio vida a Raúl del Prado, reveló en una entrevista, que Gisela se molestaba por algunas bromas que él hacía y debido a eso, terminaba pegándole con un micrófono en la cabeza.

"Bromeábamos mucho. A mí finalmente me contrataron para eso. A veces había bromas que no le gustaba y me perseguía. Me pegaba con el micro en la cabeza. Sí se picaba", narró Christian Thorsen en entrevista para Trome.