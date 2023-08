Clara Chía: Revelan secretos de la lujosa vida que llevaba antes de ser la novia de Gerard Piqué

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Clara Chía Martí saltó a la fama mundial luego del inicio de su relación sentimental con Gerard Piqué, pero poco o nada de sabía de su vida antes de ello, por lo que ahora diversos medios han destapado los secretos que la joven catalana guardaba bajo 7 llaves.

Cabe resaltar que, el amorío entre Chía y Piqué habría comenzado mientras el exfutbolista del FC Barcelona aún estaba junto a Shakira, por lo que medios internacionales lo catalogaron como una "infidelidad".

A raíz de estos señalamientos, Clara Chía Martí comenzó a atravesar por momentos muy complicados en su vida, además de ser la víctima de un sinfín de críticas y ataques por medio de redes sociales.

La vida oculta de Clara Chía

Hasta el momento, se conocen pocos detalles sobre la vida de la joven de 24 años antes de conocer a Piqué y convertirse en su nueva novia. sin embargo, algunos medios internacionales han revelado datos inéditos sobre el pasado de Clara Chía Martí, quien antes de saltar a la fama mantenía un perfil bajo en Barcelona.

De acuerdo al medio "Ok Diario", Clara Chía Martí es hija única y nació en una familia acomodada de la élite catalana; debido a esto, durante toda su vida ha estado rodeada de personas millonarias y ha frecuentado los lugares más exclusivos de Barcelona.

Asimismo, se reveló que trabajó como mesera en un restaurante local mientras estudiaba la carrera de Relaciones Públicas en la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona, una de las más costosas en la ciudad española.

Por otro lado, se informó que el padre de Clara chía es Lluís Chía Puig y es un reconocido abogado de Barcelona que "tiene más de 30 años de experiencia como jurista y un despacho en Upper Diagonal, en la Travesía de Gracia. Se trata de la zona más glamurosa del momento en la Ciudad Condal y hay quien la interpreta como una frontera entre la alta sociedad y el resto de población".

Finalmente, se destacó que durante gran parte de su vida, Clara Chía Martí tuvo "prohibido" relacionarse con personas fuera de su círculo cercano debido a que sus padres no lo consideraban oportuno; además que la joven de 24 años no podía frecuentar varias zonas de Barcelona ya que "no estaban a la altura" del barrio en el que vivía junto a su familia.

Es así que, los medios de comunicación revelaron los secretos mejor guardados de la lujosa vida de Clara Chía antes de ser novia de Gerard Piqué y según se contó, la catalana siempre ha estado rodeada de las altas esferas de Barcelona.