'Clavito y su Chela' anuncia su regreso a los escenarios después de tres años: "Tengo temas nuevos"

Robert Muñoz, cantante y líder de 'Clavito y su Chela' anunció que su regreso a los escenarios está programado para estas semanas, pues tomó la decisión de dejar Estados Unidos después de tres años, para volver a Perú y reencontrarse con sus fanáticos, para quienes dijo que tiene muchos temas nuevos que desea que los escuchen.

Como se recuerda, Robert comentó que toda su familia se fue a Estados Unidos y que él también necesitaba otros aires. "Estábamos agotados y queríamos un cambio de aire".

Además, el viaje que realizaron chocó con el tema de la pandemia de la COVID-19. Se suponía que su estadía sería solo por algunas semanas, pero terminó por prolongarse y hace algunos meses en una entrevista con Magaly Medina, confesó que está hospedado en la casa de un amigo de confianza.

El reconocido cantante de cumbia y chicha brindó una entrevista a un conocido medio local, donde aseguró que solo queda una semanas para que retorne a Perú, además, habría estado trabajando en su música mientras estaba en Norteamérica, pues contó que tiene nuevos temas para sus fanáticos.

Por otro lado, también se refirió al hecho que su exesposa, Pilar Astucuri, haya estado interpretando sus temas durante su ausencia en Perú.

Según declaraciones de Robert Muñoz, cantante de 'Clavito Y Su Chela', al programa 'Magaly TV, La Firme', 'Chechito' habría cedido con los extorsionadores, afirmando que él también vivió una situación similar en el año 2014.

"A mí me llamaba uno solo, pero para intimidar me llamaban otro. No era el momento para ponernos a pelear, teníamos mucho que perder, así que optamos por negociar. Recuerdo que una vez me dijeron: 'Así seas policía o lo que sea, igual la bala te va a matar' (...) Chechito está negociando para que pueda seguir trabajando", reveló el cumbiambero.