¿Confirma la reconciliación? Eduardo Rabanal se pronuncia sobre su acercamiento con Paula Arias

Eduardo Rabanal y Paula Arias son una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado su reconciliación hasta el momento, por lo que un reportero de "América hoy" llamó al futbolista para que aclare su acercamiento con la salsera.

Eduardo Rabanal sorprendió al debutar en el club Carlos A. Manucci y con este motivo, uno de los reporteros del magazine matutino de América TV, lo llamó para felicitarlo y preguntarle si siente que Paula Arias ha sido su cábala para ese partido.

Esta pregunta puso muy incómodo al pelotero y respondió de forma cortante e incluso, acusó al reportero de ser una persona poco profesional.

"Lo que pasa es que eres poco profesional, me estás hablando de un tema y te estas yendo por otro. Yo no te quiero faltar al respeto, tú tampoco me lo faltes a mí", expresó en un inicio.