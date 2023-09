¡Conmovedor! Nelly Rossinelli cuenta cómo afrontó ser madre soltera de su primer hijo: "Mi gran motivación"

La jurado de 'El Gran Chef Famosos', Nelly Rossinelli, fue invitada a un canal de YouTube donde relató hechos muy íntimos de su vida. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue relatar su rol de madre soltera con su primer hijo.

La popular 'Mamá de los pericotitos' fue invitada al programa 'Todos sanamos', conducido por la psicóloga Lizbeth Cueva, para reflexionar sobre la crianza de su hijo mayor llamado Salvador.

Si bien la también tiktoker tiene dos engreídos, esta vez contó su experiencia con el nacimiento su primogénito. En esa línea, la jueza de 'El Garn Chef Famosos' dio detalles de cómo era la relación con el padre de su pequeño y recordó algunos episodios que vivió con él.

Asimismo, reveló que cuando quedó embarazada de su primer hijo, el padre del pequeño la dejó y ella tuvo que hacerse de la idea de que ya no tendría "la familia soñada".

En esa misma línea, Rossinelli relató que tuvo que llevar terapias para superar su primera ruptura amorosa, pero que todo el panorama cambió con el nacimiento de su primogénito.

"Cuando mi hijo nació, yo lo vi y me llené de una fuerza, él (padre de su primer hijo) incluso me pidió para volver a intentar juntos los 3 y yo dije que si. Estuvimos junto como unos meses más y luego volvió a terminar conmigo y no me dolió en absoluto", acotó.