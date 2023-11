¡Conmovedor! Taylor Swift se reúne con familia de fanática que falleció en su concierto

25/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Taylor Swift ha quedado muy conmovida con el fallecimiento de de su fanática llamada Ana Clara Benevides, durante uno de sus conciertos en Brasil. Es por esto que, la cantante se ha reunido con la familia de Ana para expresarles su pesar y brindarles apoyo.

De acuerdo con una fuente cercana, la intérprete de 'Shake it off' se puso en contacto secreto con su familia, esto para que las personas no piensen que ella está lucrando con el fallecimiento de Ana, reportó el periódico The Sun.

"Si hace públicas sus acciones, se considera que utiliza la situación para su propio beneficio, pero si se queda callada, la gente empieza a acusarla de ser fría. En este momento, Twitter está inundado de afirmaciones de que ella y su equipo se han hecho de la vista gorda ante la tragedia, pero la realidad no podría estar más lejos de la verdad", declaró el informante.

Asimismo, se comentó que la cantante estadounidense y su equipo, han brindado su total respaldo a la familia de Ana Clara Benevides, pues están muy consternados por lo que pasó.

"El círculo íntimo de Taylor se ha acercado en privado para ofrecer su apoyo en todo lo posible. Todos, desde arriba hacia abajo, están conmocionados por la tragedia", indicó.

Finalmente, se supo que su novio ha sido un gran soporte en medio de la tragedia. "Por supuesto, su equipo es como su familia y ha estado ahí para ella, pero Travis realmente ha sido su apoyo", añadió.

¿Cómo ocurrió la muerte de la fanática?

Hace unos días, la brasileña de 23 años, identificada como Ana Benevides, perdió la vida a causa de las altas temperaturas, que alcanzaron más de 40°C durante las horas previas a la primera presentación de la autora de 'Lover'.

La noticia de la muerte de la estudiante de psicología de la Universidad Federal de Rondonópolis fue confirmada por la propia Taylor Swift a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su conmoción por la tragedia y envió sus condolencias a los familiares y amigos de la fallecida seguidora.

Notablemente afectada por los lamentables sucesos, la artista manifestó lo devastada que se siente por la muerte de una de sus fans y, pese a que no tiene mucha información sobre lo ocurrido, dio a conocer a la joven fallecida era "increíblemente bella y demasiado joven".

Es así que, Taylor Swift vivió un duro golpe tras el fallecimiento de una fanática en uno de sus conciertos en Río de Janeiro no obstante la cantante se ha acercado a la familia para expresarle su apoyo